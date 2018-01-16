Директор зоопарка Караганды взыскала 100 тысяч тенге с пользователя соцсетей

Подсудимая признала вину и согласилась привлечь к уголовному процессу профессионального медиатора, который примирил обе стороны на условиях директора зоопарка.

Директор государственного зоопарка через суд взыскала с пользователя социальных сетей 100 тыс тенге компенсации за моральный ущерб, который был ей причинен оскорбительными комментариями, передает МИА «Казинформ».

Девушка оскорбляла директора зоопарка под постом своей приятельницы Айнур Кожахметовой о состоянии зоопарка и неблагоприятных условиях содержания животных. Кроме необоснованных обвинений, она выражалась в адрес директора зоопарка Мадины Ашировой нецензурной бранью. Чиновница обвинила ее в совершении двух видов уголовных правонарушений - статьи 130 УК «клевета» и статьи 131 УК «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме совершенное публично».

Подсудимая признала вину и согласилась привлечь к уголовному процессу профессионального медиатора, который примирил обе стороны на условиях директора зоопарка М.Ашировой. Подсудимая согласилась выплатить директору зоопарка 100 тыс тенге компенсации и 30 тыс тенге медиатору за его работу.

Судья Казыбекбийского районного суда Караганды Аргын Кутышев прекратил производство по уголовному делу за примирением сторон в порядке медиации.

Также директор зоопарка посадила на скамью подсудимых и автора поста Айнур Кожахметову, которую обвиняет по части 2 статьи 131 УК РК «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме совершенное публично».

Кроме уголовного дела по обвинению в оскорблении, директор зоопарка предъявила гражданский иск с требованием выплатить ей 500 тыс тенге за морально-нравственные переживания.

Уголовное дело находится на рассмотрении судьи Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Манат Жумакаевой.

Подсудимая по уголовному делу и ответчица по гражданскому иску Айнур Кожахметова не признает вину.

«Я в своем посте, в своих комментариях не писала гадости в отношении Мадины Ашировой. Речь шла о неидеальном состоянии зоопарка, животных, о неэффективном на мой взгляд, методе работы администрации зверинца. Почему Аширова воспринимает все на свой личный счет, я не понимаю. И буду доказывать свою невиновность», - сказала инвалид второй группы по слуху А.Кожахметова.

Девушка по состоянию здоровья ничего не слышит. Сурдопереводчиков не понимает, поскольку этим недугом страдает недавно.

Истица и потерпевшая в одном лице Мадина Аширова указала в заявлении, что понесла моральную травму.

«Я претерпела в присутствии множества свидетелей - пользователей социальной сети Instagram, унижение чести и достоинства, выраженное в оскорблении меня как должностного лица директора КГКП «Карагандинский государственный экологический парк» отдела культуры и развития языков города Караганды. Я испытала сильный шок и потрясение, на фоне чего у меня поднялось высокое давление, мне было очень стыдно за всю эту переписку в социальной сети , - указано в заявлении частного обвинения.

Напомним, в октябре 2015 года природоохранные прокуроры огласили выводы своей проверки. Они выявили антисанитарию, грязь в вольерах, отсутствие дренажных систем для отведения излишек воды. А в помещениях, где размещены клетки и аквариумы, не было вытяжной вентиляцией. Не было плана эвакуации и пожарной сигнализации. Также прокуроры установили, что администрацией зоопарка в период с 2012 по 2014 годы без соответствующих ветеринарных документов были приняты 183 животных от физических и юридических лиц в обмен на 84 животных из зоопарка, что «создавало реальную угрозу заражения различными видами заболевания животных». Были установлены факты скармливания хищникам семи живых животных, в том числе лошака, осла, пони, гибридной козы, козленка. Три Шлемоносных василисков семейства Игуан, как было озвучено прокурорами, в декабре 2013 года погибли от переохлаждения из-за отсутствия электроэнергии. Также в зоопарке, по данным прокуратуры, не проводились карантирование и идентификация животных.

Фото: МИА Казинформ