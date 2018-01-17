Назарбаев Трампу: Казахстан является другом Америки

Во время совместной пресс-конференции в Белом доме Нурсултан Назарбаев поблагодарил Дональда Трампа за приглашение и рассказал о дружбе Казахстана с США, сообщает Zakon.kz.

"Большое спасибо за приглашение, господин президент. Пользуясь случаем, я хочу вас поздравить с годовщиной вашего президентства и огромными успехами в экономике. Я первый президент нашего региона и то, что я здесь нахожусь - большая честь. И я их представляю сегодня. Для Казахстана всегда была важна политическая поддержка нашей независимости и целостности территории. И все 26 лет Казахстан является другом Америки. Сегодняшний визит является этому доказательством. Надеюсь, мы поговорим обо всем, что интересует вас и нас в регионе. Двусторонние экономические отношения поднимутся еще на новый высокий уровень. Я благодарен вам и желаю дальнейших успехов", - сказал Назарбаев.

“Я очень рад, что вы находитесь здесь. Вас все глубоко уважают. У нас действительно замечательные взаимоотношения. Между нашими странами идут закупки различных товаров, в частности Боинг и так далее. И вообще Казахстан сейчас находится в хорошей ситуации. У вас все меняется к лучшему, хотя многие соседи находятся в довольно серьезной. Для нас большая честь вас здесь принимать. Мы с вами уже встречались в Саудовской Аравии. То, что вы сделали действительно замечательно. Спасибо большое”. – сказал Трамп.

Напомним, глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США.

Также Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Все новости по теме читайте здесь.