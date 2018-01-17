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В Белом доме прошла встреча Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа

17 января 2018, 00:23

Президент Казахстана также примет участие в заседании Совета безопасности ООН.

Глава государства Нурсултан Назарбаев и Президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме, передает МИА «Казинформ».

Во вторник кортеж Президента Казахстана прибыл в Белый дом. Нурсултана Назарбаева встретил лично Президент США Дональд Трамп.

Как сообщалось, в ходе официального визита Глава государства также встретится с представителями официальных и деловых кругов США. Кроме того, Президент Казахстана примет участие в заседании Совета безопасности ООН. Ранее на официальной странице Президента США в Facebook был опубликован рабочий график Дональда Трампа на 16 января. В соответствии с утвержденным распорядком, вначале у Президента США состоится встреча с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. По завершении встречи будет озвучено совместное заявление Глав государств для прессы. Затем в честь официального визита Нурсултана Назарбаева в США у Дональда Трампа состоится деловой обед с Президентом Казахстана.

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