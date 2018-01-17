Назарбаев подчеркнул важность поддержки США независимости Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил главу США Дональда Трампа за приглашение и отметил важность поддержки Вашингтоном территориальной целостности Казахстана, пишет ru.sputniknews.kz.

"Для Казахстана всегда была важна политическая поддержка нашей независимости и целостности территории", — сказал Назарбаев до начала переговоров с Трампом.

Назарбаев также добавил, что надеется обсудить с Трампом проблемы, представляющие взаимный интерес для двух стран, и экономическое сотрудничество.

Фото: ru.sputniknews.kz

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