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Назарбаев подчеркнул важность поддержки США независимости Казахстана

17 января 2018, 00:29

Глава Казахстана намерен обсудить с американским коллегой экономическое сотрудничество.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил главу США Дональда Трампа за приглашение и отметил важность поддержки Вашингтоном территориальной целостности Казахстана, пишет ru.sputniknews.kz.

"Для Казахстана всегда была важна политическая поддержка нашей независимости и целостности территории", — сказал Назарбаев до начала переговоров с Трампом.

Назарбаев также добавил, что надеется обсудить с Трампом проблемы, представляющие взаимный интерес для двух стран, и экономическое сотрудничество.

Фото: ru.sputniknews.kz

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