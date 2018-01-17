Трамп: Казахстан является ценным партнером в борьбе за денуклеаризацию Корейского полуострова

Американский лидер отметил важное значение Казахстана в борьбе за денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщает Zakon.kz.

«Президент Казахстана и я, мы проводим диалог о том, как наше сотрудничество может способствовать процветанию наших народов. Казахстан является чрезвычайно ценным партнером в борьбе за денуклеаризацию Корейского полуострова», - заявил Дональд Трамп.

Трамп поблагодарил Назарбаева за поддержку.

«Сегодня мы полны решимости, не позволить режиму в Северной Корее угрожать всему миру ядерной катастрофой. Я хочу поблагодарить Назарбаева за его полную поддержку нашей стратегии в Южной Азии, включая наши усилия в Афганистане», - сказал Трамп.

Трамп отметил, что высоко ценит поддержку Назарбаева в отношении логистики и доступа американских военных сил, которые ведут борьбу с ИГИЛ*.

Напомним, глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США.

Также Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в РК

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