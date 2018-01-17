Назарбаев поздравил Трампа с рождением внука
У главы Казахстана в прошлом году родился десятый внук.
Нурсултан Назарбаев поздравил Дональда Трампа с пополнением в семье, сообщает Zakon.kz.
"Поздравляю вас с первой годовщиной вашего президентства, а также с рождением девятого внука. Я хочу вам сказать, у меня в прошлом году родился десятый", - сказал Назарбаев в ходе совместной пресс конференции.
Напомним, глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретился с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США.
Также президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.