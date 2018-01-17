Назарбаев поздравил Трампа с рождением внука

У главы Казахстана в прошлом году родился десятый внук.

Нурсултан Назарбаев поздравил Дональда Трампа с пополнением в семье, сообщает Zakon.kz.

"Поздравляю вас с первой годовщиной вашего президентства, а также с рождением девятого внука. Я хочу вам сказать, у меня в прошлом году родился десятый", - сказал Назарбаев в ходе совместной пресс конференции.

Напомним, глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретился с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США.

Также президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

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