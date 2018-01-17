Итоги Коллегии ЕЭК: утверждена единая форма предварительного решения о происхождении товара, а также структура и формат ЭТД

Решения в области технического регулирования и таможенного администрирования были приняты на Коллегии ЕЭК 16 января, сообщает пресс-служба ЕЭК. В частности:

Утверждена единая для стран ЕАЭС форма предварительного решения о происхождении товара, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза

В соответствии с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС, в целях сокращения времени совершения таможенных операций при таможенном декларировании таможенные органы принимают предварительные решения о происхождения товаров до самого декларирования. Единая форма позволит унифицировать таможенное регулирование в странах ЕАЭС. Решение начнет действовать через 30 дней после официального опубликования.

В документе будет указан регистрационный номер предварительного решения, сведения о таможенном органе, который принял предварительное решение, срок его действия, некоторые сведения о товаре и его происхождении.

Форма предварительного решения заполняется на русском языке или на языке страны Союза, таможенный орган которого принимает предварительное решение.

Если в приложенных к заявлению о принятии предварительного решения документах встречается написание наименований иностранных лиц, товаров и т.д. с использованием букв латинского алфавита, такие сведения указываются латиницей.

Утверждены структура и формат декларации на товары, транзитной декларации, декларации таможенной стоимости, а также структура и формат корректировки декларации на товары, заполняемых в виде электронного документа

Решение Коллегии ЕЭК способствует развитию принципа электронного декларирования товаров, импортируемых или экспортируемых в страны Союза, и имеет особое значение в связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС. Теперь большинство операций по оформлению товаров можно совершать через Интернет, а все решения, начиная от регистрации таможенной декларации и заканчивая выпуском товаров, сможет принимать информационная система таможенного органа.

Напомним, в соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса ЕАЭС структуру и формат электронных таможенных деклараций, а также их электронный вид на бумажном носителе определяет ЕЭК.