Для Центральной Азии важно присутствие США в формате «5+1» - Президент РК

Сегодня в Вашингтоне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, передает МИА «Казинформ».

В рамках официального визита в США Н.Назарбаев встретился с Дональдом Трампом и обсудил с ним вопросы углубления и усиления двустороннего стратегического партнерства, укрепления экономического сотрудничества.

«Казахстан активно поддержал борьбу Соединенных Штатов против терроризма в 2001 году и сейчас поддерживает ту большую работу, которая проводится в Афганистане. Присутствие американских войск в Афганистане - это дело не только Соединенных Штатов, но и всего мира. Противостоять новому очагу терроризма - это и задача всех нас, соседей Афганистана», - сказал Н. Назарбаев на пресс-конференции после встречи.

Президент Казахстана отметил, что представляет одну из бывших советских республик, а также Центральную Азию в составе пяти стран. Сейчас к Центральной Азии проявляют интерес большие государства, и очень важно присутствие в регионе Соединенных Штатов в формате «5+1».

Н. Назарбаев также сообщил, что Казахстан оказал Афганистану гуманитарную и техническую помощь на 75 миллионов долларов, а также обучает тысячи молодых афганских специалистов, направив на это 50 миллионов долларов.





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