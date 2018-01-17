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Назарбаев Трампу: Вы провели поразительную налоговую реформу

17 января 2018, 01:58

Казахстан провел подобную реформу пять лет назад.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции после встречи с Дональдом Трампом, поддержал коллегу в вопросе проведения налоговой реформы, сообщает Zakon.kz.

"Господин президент, поздравляю вас с огромными успехами вашей страны в области экономики. Мы все это видим. Вы провели поразительную налоговую реформу. Я это поддерживаю, потому что я это сделал лет пять назад. У нас корпоративный налог - 20 процентов, подоходный - 10 процентов для всех", - сообщил Назарбаев.

Напомним, глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США.

Также Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

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