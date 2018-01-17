Назарбаев и Трамп намерены консультироваться по вопросам санкций

Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп выразили готовность продвигать справедливое и взаимовыгодное экономическое партнерство, призванное увеличить двустороннюю торговлю и инвестиции, а также создавать рабочие места и возможности в обеих странах, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Ак Орды.

Президент РК отметил роль Соединенных Штатов в качестве ведущего инвестора в экономику Казахстана. Трамп, в свою очередь, подчеркнул важность соблюдения Казахстаном своих обязательств в рамках ВТО, поддержки справедливых трудовых отношений, обеспечения незыблемости контрактов и защиты прав интеллектуальной собственности, что является неотъемлемым условием участия в международных экономических организациях.

Президент США приветствовал амбициозные планы Казахстана по развитию диверсифицированной и инновационной экономики, отметив заинтересованность финансовых институтов развития США в привлечении инвестиций в Казахстан. Оба лидера заявили о своей поддержке законодательных мер для развития постоянных нормальных торговых отношений и отметили, что предоставление такого статуса Казахстану будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних торговых связей.

Главы двух государств констатировали повышение уровня Стратегического диалога в области энергетики, который определяет основные направления двустороннего энергетического сотрудничества, включая нефтегазовую отрасль, ядерное нераспространение и развитие мирной ядерной энергетики. Лидеры выразили готовность развивать двустороннее сотрудничество в сфере цифровой экономики, здравоохранения, коммерческой авиации, финансов и банковского дела, сельского хозяйства и космических исследований.

Президенты подтвердили свою приверженность Рамочному соглашению по торговле и инвестициям в Центральной Азии (TIFA) и приветствовали участие Афганистана в будущих заседаниях Совета TIFA. Казахстан и Соединенные Штаты планируют укрепить сотрудничество в сфере использования космических технологий для оценки угроз окружающей среде и минимизации рисков стихийных бедствий в Казахстане.

Лидеры также намерены консультироваться по вопросам санкций во избежание каких-либо непреднамеренных последствий для экономики Казахстана.

В заключение, Трамп поздравил Назарбаева с успешным проведением международной выставки «EXPO-2017», продемонстрировавшей экономический потенциал Казахстана, на территории которой будет расположен Международный финансовый центр «Астана».

Напомним, глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США.

Также Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Все новости по теме читайте здесь.