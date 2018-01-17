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Назарбаев встретился с главой Корпорации по зарубежным частным инвестициям в США

17 января 2018, 06:08

Р. Уошберн поделился своими впечатлениями от посещения выставки «ЭКСПО-2017»

Глава государства Нурсултан Назарбаев в Вашингтоне провел встречу с президентом государственного агентства «Корпорация по зарубежным частным инвестициям» (OPIC) Рэем Уошберном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил значимость проводимой встречи и рассказал об экономических проектах, осуществляемых в настоящее время в Казахстане.

«Мы реализуем программу «Цифровой Казахстан». Провели международную выставку «ЭКСПО-2017». На базе её инфраструктуры создаем международный финансовый центр «Астана». Для всех его участников предусмотрены исключительные преференции», - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность укрепления отношений в сфере инвестиций и реализации взаимовыгодных экономических проектов. В свою очередь Р. Уошберн поделился своими впечатлениями от посещения выставки «ЭКСПО-2017» и рассказал о предстоящем подписании меморандума сотрудничества с казахстанской компанией «Kazakh Invest».

Фото: Казинформ

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