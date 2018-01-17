Трамп опубликовал в Twitter видео с Назарбаевым

Президент Н.Назарбаев сказал Трампу, что Казахстан является другом Америки.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал видео, снятое во время официальной встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает Zakon.kz.

"Для меня честь встречать сегодня президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Белом доме", - подписал твит Дональд Трамп.

Today, it was my honor to welcome President Nursultan Nazarbayev of Kazakhstan to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/TerYFZViax — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 января 2018 г.

Ранее Трамп в своей речи на пресс-конференции отметил, что для США большая честь принимать Н.Назарбаева. Президент Н.Назарбаев сказал Трампу, что Казахстан является другом Америки.

Фото: скриншот

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