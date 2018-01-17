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Назарбаев оставил запись в Книге почетных гостей Белого дома

17 января 2018, 06:38

Затем президенты Казахстана и Соединенных Штатов Америки провели переговоры.

По завершении церемонии приветствия Нурсултан Назарбаев оставил запись в Книге почетных гостей Белого дома, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Затем президенты Казахстана и Соединенных Штатов Америки провели переговоры, в ходе которых были обсуждены наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Дональд Трамп выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за совершаемый официальный визит и дал высокую оценку сложившимся отношениям между Казахстаном и США.

Напомним, глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США.

Также президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Фото: пресс-служба Акорды

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