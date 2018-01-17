В США ворона сорвала прогноз погоды и прославилась в соцсетях
За четыре дня ролик с любопытной вороной собрал на YouTube более 150 тысяч просмотров и множество комментариев.
Забавный случай произошел во время прогноза погоды на американском канале KTVU. Случайно попавшая в кадр птица сорвала программу и насмешила зрителей, пишет Вести.ru.
Ведущий Марк Тамайо говорил о погоде в Сан-Франциско. Прогноз сопровождался видео с камеры, которая снимает город с высоты птичьего полета. В какой-то момент на нее уселась ворона. Однако Тамайо не растерялся и воспринял ситуацию с юмором: он отошел в сторону и дал зрителям рассмотреть гостя программы.
За четыре дня ролик с любопытной вороной собрал на YouTube более 150 тысяч просмотров и множество комментариев.
Фото: скриншот
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