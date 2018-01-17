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Карагандинец едва не замерз на трассе в Костанайской области

17 января 2018, 07:39

Карагандинец более пяти часов провел на трассе в замерзшем авто, и никто из проезжавших мимо не пришел на помощь

Житель Караганды благодарит полицейских, которые спасли его на трассе в Костанайской области, когда его машина заглохла в мороз на трассе, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Костнайской области.

Сообщается, что 5 января около 12.00, находясь на дежурстве, сотрудники дорожно-патрульной полиции ДВД Костанайской области капитан полиции Дидар Бейсенов и старший сержант полиции Арман Мусаев увидели на выезде из областного центра автомашину Chrysler, за рулем которой был карагандинец Николай Агарков.

Житель Караганды направлялся из России через Костанайскую область домой. В пути ему пришлось заправиться бензином, как выяснилось, не совсем качественным. В тот день на улице стоял 32-градусный мороз с сильным ветром.

Стражи порядка помогли отбуксировать замерзшую легковушку до ближайшего сервиса по ремонту автомашин в поселке Октябрьское Карасуского района. Дождавшись, когда авто починят, они проконтролировали, чтобы мужчина направился домой.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Варяг


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