В Алматы водитель проехал на красный и устроил ДТП

В Алматы на пр.Достык столкнулись автомобили Daewoo и Mitsubishi, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Daewoo двигался по проспекту Достык в южном направлении. На перекрестке с улицей Богенбай батыра водитель остановился на светофоре и тронулся на разрешающий сигнал. В этот момент на красный свет выехал Mitsubishi. Произошло столкновение, в результате которого автомобили откинуло в стороны.

За рулем японской иномарки находился пожилой мужчина. Причину выезда на красный свет предстоит выяснить.

На месте ДТП работала скорая помощь, которая осмотрела пострадавшего – водителя Mitsubishi.