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В Алматы водитель проехал на красный и устроил ДТП

17 января 2018, 07:52

На месте ДТП работала скорая помощь, которая осмотрела пострадавшего – водителя Mitsubishi.

В Алматы на пр.Достык столкнулись автомобили Daewoo и Mitsubishi, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Daewoo двигался по проспекту Достык в южном направлении. На перекрестке с улицей Богенбай батыра водитель остановился на светофоре и тронулся на разрешающий сигнал. В этот момент на красный свет выехал Mitsubishi. Произошло столкновение, в результате которого автомобили откинуло в стороны.

За рулем японской иномарки находился пожилой мужчина. Причину выезда на красный свет предстоит выяснить.

На месте ДТП работала скорая помощь, которая осмотрела пострадавшего – водителя Mitsubishi.


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