KIA представила седан Cerato 2019 модельного года

Корейский производитель KIA Motors официально представил в США компактный седан Forte нового поколения, который во многих странах планеты известен под названием KIA Cerato/KIA K3.

В рамках автосалона в Детройте-2018 корейская компания KIA Motors официально презентовала широкой публике компактный седан KIA Forte нового поколения. В салонах американских дилеров бренда автомобиль появится до конца текущего года.

После официального анонса и опубликованных скетчей южнокорейская компания KIA Motors Corporation официально рассекретила компактный седан KIA Forte нового поколения. Автомобиль, также известный под названиями KIA Cerato и KIA K3, дебютировал в рамках Североамериканского международного автосалона в Детройте-2018.

Как и предполагалось ещё до официальной премьеры, в оформление дизайна новой 4-дверной модели KIA Forte использована стилистика недавно представленного автомобиля Stinger. От предшественника седан отличается более длинным капотом и укороченной задней частью.

Представители корейского бренда подчёркивают, что нижняя точка передних стоек крыши нового KIA Forte специально смещена назад более чем на 13 см. Это придаёт автомобилю более спортивный внешний вид и сходство с фастбеком. В целом, дизайн 4-дверной машины стал более стильным, спортивным и элегантным.

Что касается габаритов. Длина кузова KIA Forte 2019 модельного года составляет 4 640 мм; высота – 1 440 мм; ширина – 1 800 мм. Таким образом, автомобиль стал длиннее и выше. Объём багажного отделения составляет 428 литров.

Представляя новинку, в компании отметили, что в конструкции нового седана KIA Forte использовано больше высокопрочной стали (до 54%). Также у автомобиля были усилен каркас сидений, который стали более комфортными. Жесткость кузова автомобиля увеличена на 16%. Всё это вкупе позволило снизить шум в салоне и улучшить управляемость, в том числе за счет улучшения рулевого управления и переработанной подвески.

На американском рынке новая «четырехдверка» будет доступна в трех комплектациях. Уже сейчас известно, что в самом доступном исполнении компактный седан KIA Forte нового поколения будет доступен с такими «фишками», как проекционные фары, которые укомплектованы «более продвинутыми светодиодами», а также информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным монитором (Android Auto и Apple CarPlay).

Помимо этого, заинтересованные клиенты смогут приобрести автомобиль KIA Forte 2019 модельного года с такими «прелестями», как система беспроводной зарядки мобильных устройств и продвинутая акустическая система Harman/Kardon, выдающая до 320 Вт. Кроме всего прочего, в арсенале модели значится несколько систем безопасности и помощи водителю, включая интеллектуальный круиз-контроль.

В моторном отсеке компактного седана KIA Forte нового поколения расположен 2,0-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с наддувом семейства Nu второго поколения. Этот агрегат способен выдавать 147 лошадиных сил. Крутящий момент – 179 Нм. В паре с двигателем трудится 6-ступенчатая «механика» или же новый вариатор, с обозначением IVT (Intelligent Variable Transmission). Предварительный расход топлива – 6,7 литра на каждые 100 пробега.

Модель KIA Forte Sedan нового поколения, согласно опубликованным данным, прибудет в салоны официальных американских дилеров корейского бренда в конце текущего года. Цены и подробное описание комплектаций огласят ближе к запуску.

Via livecars