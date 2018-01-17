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Беспилотные автомобили KIA дебютирует в 2021 году

17 января 2018, 09:25

В 2021 году южнокорейская компания KIA Motors Corporation выведет на улицы «умных городов» беспилотные автомобили, оснащённые системами автономного управления 4-го уровня.

Об этом рассказали официальные представители корейской марки во время презентации концепта электрического кроссовера Niro EV, которая прошла на выставке потребительской электроники CES-2018 в Лас-Вегасе.

В официальном заявлении корейского бренда сказано, что начиная с 2019 года планируется начать крупномасштабные тестовые испытания автономных технологий KIA Motors на дорогах общего пользования. После этого, через два года, компания выведет автомобили с автономными системами управления 4-го уровня (Level 4) на «дороги избранных городов».

К сожалению, представители марки не уточнили, о каких городах идёт речь. В компании лишь отметили, что намерены стать частью проекта Smart City. При этом известно, что с 2025 года инновационные системы автономного управления будут использоваться на серийных машинах. В одном из интервью руководство компании заявило:

«В ближайшем будущем виртуальная реальность, автомобили с самообслуживанием и связь автомобилей между собой станет реальностью. Компания KIA постоянно изучает возможность внедрение этих технологий в свои автомобили, чтобы предложить клиентам будущую мобильность».

Via livecars


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