Беспилотные автомобили KIA дебютирует в 2021 году

Об этом рассказали официальные представители корейской марки во время презентации концепта электрического кроссовера Niro EV, которая прошла на выставке потребительской электроники CES-2018 в Лас-Вегасе.

В официальном заявлении корейского бренда сказано, что начиная с 2019 года планируется начать крупномасштабные тестовые испытания автономных технологий KIA Motors на дорогах общего пользования. После этого, через два года, компания выведет автомобили с автономными системами управления 4-го уровня (Level 4) на «дороги избранных городов».

К сожалению, представители марки не уточнили, о каких городах идёт речь. В компании лишь отметили, что намерены стать частью проекта Smart City. При этом известно, что с 2025 года инновационные системы автономного управления будут использоваться на серийных машинах. В одном из интервью руководство компании заявило:

«В ближайшем будущем виртуальная реальность, автомобили с самообслуживанием и связь автомобилей между собой станет реальностью. Компания KIA постоянно изучает возможность внедрение этих технологий в свои автомобили, чтобы предложить клиентам будущую мобильность».

Via livecars