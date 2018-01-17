Фанаты Головкина ждут выхода видеоигры с его персонажем
17 января 2018, 09:25
В игре Fight Night Champion казахстанский чемпион был доступен лишь в режиме создания.
Фанатам мало боев с участием казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) — они хотят драться им в спортивных симуляторах, сообщает Sports.kz.
«EA Sports, что там с новой бойцовской игрой с Геннадием Головкиным, Теренсом Кроуфордом, Эрролом Спенсом и боксерами нового поколения?» — пишет в твиттере один из болельщиков.
Отметим, что последняя подобная видеоигра — Fight Night Champion — была выпущена в 2011 году. Головкина в официальном ростере не было (он был доступен лишь в режиме создания), зато были представлены многие легендарные боксеры прошлого. Из действующих средневесов в ней — лишь Дэниэл Джейкобс (33-2, 29 КО).
Фото с сайта sports.kz
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