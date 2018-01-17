Бесплатные катки Алматы чистятся каждый день

Они были открыты по инициативе акимата города Алматы и работают с двумя техническими перерывами.

В Алматы с декабря 2017 года функционируют бесплатные катки, которые работают круглосуточно. Каждые выходные их посещают около 1000 человек, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Они были открыты по инициативе акимата города Алматы и работают с двумя техническими перерывами. Рядом расположены зоны быстрого питания, которые работают с 12:00 до 21:00 и проката коньков с 11:00 до 22:00.

- Мы проводим очистку льда по два раза в день - утром и вечером, - говорит заместитель директора компании «Аксай айс Арена» Ануар Усеров. У нас работает одна техника на всех ледовых катках и ежедневно поочередно проезжаем по каждым каткам по кругу. Заливка льда занимает час времени. По вечерам наши ребята проводят ручную очистку и проливают воду шлангом, чтобы поднимать слой льда, так как он имеет свойство стираться. А еще, раз в неделю пользуемся борторезками, - комментирует он.

Кроме того, Ануар Усеров рассказал относительно цен проката коньков и пингвинов.

- Аренда коньков на час стоит 600 тг, а пингвины - 1000 тг. Для пингвина это вполне хорошая цена, поскольку они являются очень дорогими. А коньков у нас хватает, их по 50-60 пар. Мы специально поставили столько штук, чтобы людям было удобно кататься. Если мы привезем еще столько же коньков, то на катке одновременно будет находиться 200-300 человек, включая гостей со своими коньками. Тогда посетителям будет негде кататься. В идеальном случае, должны находиться не более 70-80 человек, - добавил он.

По его словам, их компания по городу установила пять круглосуточных ледовых площадок. Подрядчиком еще двух катков, находящихся на территории комплекса Villa Boutiques & Restaurants и на стадионе «Спартак» является другая компания - Mega Ice. Они имеют другие цены на прокат коньков и пингвинов.