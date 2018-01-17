Младенческая смертность в Казахстане снизилась почти на 11%

За январь-ноябрь 2017 года в республике зарегистрировано 2896 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 10,9%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минэкономики РК.

Как отмечается, основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-ноябре 2017 года умерло 1455 младенцев или 50,2% от общего числа смертных случаев среди младенцев.

«Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 682 или 23,5%, от болезней органов дыхания - 177 или 6,1% и от несчастных случаев, отравлений и травм - 156 или 5,4%», - отметили в министерстве.

За январь-ноябрь 2017 года коэффициент младенческой смертности составил 8,05 случаев на 1000 родившихся.