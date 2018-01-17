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Трамп рассказал о предстоящей встрече с Назарбаевым

 

Президент США Дональд Трамп рассказал о совместных с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым мероприятиях в рамках официального визита казахстанского лидера в США, передает МИА «Казинформ».

Во вторник на официальной странице Президента США в Facebook был опубликован рабочий график Дональда Трампа на 16 января.

В соответствии с утвержденным распорядком, в начале у Президента США состоится встреча с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. По завершении встречи будет озвучено совместное заявление Глав государств для прессы.

Затем в честь официального визита Нурсултана Назарбаева в США у Дональда Трампа состоится деловой обед с Президентом Казахстана.

 

17 января 2018, 09:45
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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