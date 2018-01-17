Врач отчитался о здоровье Трампа

Вывод: полностью здоров. Только ему не помешало бы скинуть несколько лишних килограммов и начать ежедневные физические упражнения.

Лечащий врач американского президента Рони Джексон во вторник выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа, сообщают РИА Новости.

Вывод: полностью здоров. Только ему не помешало бы скинуть несколько лишних килограммов и начать ежедневные физические упражнения, заметил Джексон.

"У президента хорошие показатели и в целом отличное здоровье. Вероятнее всего, оно останется таким в течение всего срока его президентства", — сказал врач на брифинге для журналистов.

Американскому президенту 71 год и семь месяцев, его вес составляет около 108 килограммов, рост — 190 сантиметров, в состоянии покоя его сердце совершает 68 ударов в минуту, а артериальное давление — 122 на 74. Всю свою жизнь Трамп не пьет и не курит, но при этом и не ведет спортивный образ жизни, и любит поесть фастфуд. Он психически здоров, хотя СМИ и эксперты любят спекулировать на этот счет.

Впервые в качестве президента он прошел медицинское обследование в пятницу, 12 января, в национальном медцентре ВМС США имени Уолтера Рида.

"Он хороший пациент. Он следует медицинским указаниям", — сказал журналистам Рони Джексон.

Лечащий врач Трампа на брифинге в Белом доме уделил журналистам гораздо больше времени, чем традиционно это делает пресс-секретарь Сара Сандерс. На вопросы он отвечал более часа. Они касались как непосредственно здоровья американского лидера, так и сомнительно связанных с этим тем, к примеру, публикации сообщений в Twitter.

Главный вывод: американский лидер полностью здоров. Джексон рассказал, что даже при том, что Трамп любит запить гамбургер колой, здоровье у него прекрасное.

"Великолепные гены", — отметил врач. При этом он сообщил, что американскому лидеру неплохо было бы сбросить четыре-семь килограммов и взять за привычку ежедневные физические упражнения, программу которых еще предстоит разработать.

Он также рассказал, что обнаружил у Трампа удивительную черту: тот каждое утро встает и буквально "перезагружается", ловко переключаясь со старых забот и стресса, накопившегося за прошлые сутки, на новый день.

"Я никогда не видел, чтобы президент был подвержен слишком большому стрессу… У него есть очень уникальная способность просто подниматься по утрам и перезагружаться… и он просто начинает новый день. В целом, я считаю, это помогает ему справляться с уровнем стресса", — заявил журналистам Джексон.

У Трампа также отличные кардиопоказатели, однако, разумеется, не все так радужно. Так, к примеру, доктор посетовал, что хотел бы понизить у своего пациента уровень холестерина. Глава государства также ежедневно принимает аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний, а также препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерола.

Джексон подчеркнул, что Трамп, "вероятно, не проживет 200 лет, но средняя продолжительность жизни, определенно, не меньше остальных мужчин".

Примерно половина времени на брифинге была посвящена психическому здоровью президента. На протяжении долгого времени различные СМИ и эксперты периодически поднимали тему психического состояния президента.

Врач президента опроверг любые намеки на возможные психические отклонения Трампа. По словам Джексона, лично глава Белого дома настоял на проведении обследования психического состояния, хотя изначально оно и не планировалось.

Медик подчеркнул, что президент "чрезвычайно хорошо" прошел тест на психику, и у него "нет абсолютно никаких психических расстройств".

"Я вижу его каждый день, и я не испытывал никаких тревог по поводу его когнитивных способностей или неврологических функций", — добавил Джексон.

Под конец брифинга журналисты поинтересовались, ничего ли не утаил врач от общественности. Джексон заверил, что рассказал все как есть и не скрыл никаких аспектов здоровья американского лидера от журналистов и американского народа.

Фото: МК