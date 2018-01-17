В РК объем займов в промышленную сферу достиг 1,9 триллиона тенге - исследование

По итогам ноября 2017 объем займов в промышленную сферу достиг 1,9 триллиона тенге - на 2,3% больше, чем месяцем ранее, и сразу на 8,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

При этом наибольший объем ссуд сосредоточен традиционно в сфере переработки - 1,3 трлн тг, +6,3% год-к-году. На горнодобывающую отрасль пришлось 368,7 млрд тг (+7,7% за год), на прочие отрасли - 281,3 млрд тг (сразу +21,3% за год).

На фоне роста портфеля растет и его качество - токсичные займы сократились сразу на 30,7% за год, до 114,6 млрд тг - это всего 5,9% от портфеля.

Как отмечается, БВУ РК, благодаря участию институтов развития, например, фонда «Даму» имеют возможность выдавать и льготные кредиты с частично субсидированными ставками вознаграждения.

Кредитной поддержке промсектора способствуют также госпрограммы развития. Так, например, на поддержку сферы переработки нацелена Государственная программа индустриально-инновационного развития «ГПИИР 2015-2019», кроме того обрабатывающий сегмент входит в приоритетные сектора для поддержки по «ДКБ-2020».

Приоритетность обрабатывающей сферы наглядно видна по распределению кредитных объемов. Так, к примеру, по итогам 2016 года ссудный портфель перерабатывающего сегмента вырос на 21,9% за год, и достиг уже 68,7% от всего объема займов в промышленность. Для сравнения, портфель кредитов горнодобывающей сферы сократился в этом же периоде на 24,6%.

Как отметил в своем послании в текущем году Президент РК, ориентир на обрабатывающий сектор с высокой производительностью труда остается неизменным.

"В сегменте переработки наибольшие кредитные объемы сконцентрированы в пищепроме (впрочем, за год здесь наблюдается спад на 9,3%, до 328,6 млрд тг). Сегмент находится на стыке обрабатывающей промышленности и АПК, и может найти поддержку как у формаций НУХ "Байтерек" (фонд "Даму", "БРК"), так и по линии "КазАгро". Также в тройке лидеров - металлурги (275,5 млрд тг, сразу +42,7% за год) и машиностроение (188,4 млрд тг, +32,5% за год)", - говорится в исследовании.

В обрабатывающей сфере также благоприятны показатели качества портфеля: объем просрочки сократился за год на 16,5%, и составил всего 70,5 млрд тг - это лишь 5,5% от ссудника.