В 2017 году казахстанцы купили 36 электромобилей

Из них 20 автомобилей приходится на марки премиального сегмента.

По результатам прошедшего года на территории Казахстана было зарегистрировано 36 новых легковых автомобилей на электрической тяге против 35 проданных годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Из них 20 единиц пришлось на предложения Tesla Motors (модели X и S). За пределами премиального сегмента наибольшую популярность приобрели более доступные в цене электрические модели альянса Renault-Nissan: Nissan Leaf (5 ед.), LADA Vesta EV (2 ед.) и Renault Twizy (1 ед.). Также гаражи казахстанцев пополнили электрокроссоверы JAC iEV (2 ед.) и KIA Soul EV (1 ед.).

Из 36 реализованных автомобилей 16 были зарегистрированы в г.Алматы, 15 – в Астане, 2 – в Восточно-Казахстанской области. По одному экземпляру было приобретено в Южно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Абсолютное большинство автомобилей было приобретено физическими лицами.

Предприятия казахстанского автопрома уже приобрели первый опыт выпуска автомобилей на электрической тяге. Первый электромобиль казахстанской сборки выпущен на мощностях усть-каменогорского завода в конце 2014 года. В июле 2016 года пилотная партия электромобилей китайской марки сошла с конвейера в Костанае.

Фото с сайта yk-news.kz