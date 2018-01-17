«Сарыарка» подписала нападающего из системы московского ЦСКА

17 января 2018, 10:04

Хоккеист является воспитанником подольского «Витязя».

Карагандинская «Сарыарка» заключила двусторонний контракт с нападающим Валерием Бочкарёвым (1997), передает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Хоккеист является воспитанником подольского «Витязя».

Нынешний сезон форвард начинал в системе московского ЦСКА. 20-летний Бочкарёв провел 18 матчей в МХЛ за «Красную Армию», в которых набрал 9 (1+8) очков.

В 17 лет молодой нападающий дебютировал в КХЛ (сезон-2015/16), проведя 4 матча в составе «Витязя».

Фото: hcvityaz.ru.


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