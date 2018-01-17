«Сарыарка» подписала нападающего из системы московского ЦСКА
17 января 2018, 10:04
Хоккеист является воспитанником подольского «Витязя».
Карагандинская «Сарыарка» заключила двусторонний контракт с нападающим Валерием Бочкарёвым (1997), передает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Хоккеист является воспитанником подольского «Витязя».
Нынешний сезон форвард начинал в системе московского ЦСКА. 20-летний Бочкарёв провел 18 матчей в МХЛ за «Красную Армию», в которых набрал 9 (1+8) очков.
В 17 лет молодой нападающий дебютировал в КХЛ (сезон-2015/16), проведя 4 матча в составе «Витязя».
Фото: hcvityaz.ru.
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