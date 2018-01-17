Трамп рассказал о стратегическом партнерстве Казахстана и США

В ходе встречи Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа прозвучало много воспоминаний из истории сотрудничества двух государств, сообщает Zakon.kz.

«В течение больше, чем четверть века США рассматривали Казахстан, это независимую суверенную страну, как ценного друга и стратегического партнера в Центрально Азии. Для нас была очень большая честь быть первой страной, которая признала независимость Казахстана, это было в день рождества 1991 года. С тех пор США и Казахстан работали для того, чтобы содействовать миру и безопасности в регионе и за его пределами», - сказал Дональд Трамп.

В частности, глава США отметил совместную работу против ядерного оружия.

«Вместе мы занялись тем, что демонтировали ядерное вооружение и его инфраструктуру в Казахстане. Также мы обеспечили более безопасное и более здоровое будущее для детей Казахстана и для всего мира. Мы преследовали возможности, стремились к целям, чтобы увеличить инвестиции в Казахстане, в частности, в энергетический сектор», - отметил Трамп.

Трамп рассказал и о террористической безопасности.

«Сотрудничество с Казахстаном сегодня продвигает мою политику в Южной Азии, причем больше, чем можно было ожидать. Кроме того, обеспечивается поддержка для наших сил в Афганистане и том, чтобы лишать террористов безопасного убежища. Это сотрудничество стало более успешным в этом месяце, когда Казахстан стал председателем Совбеза ООН», - добавил американский лидер.

Напомним, глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США.

Также Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.