Казахстан и США подпишут контракты на сумму более 7,5 миллиарда долларов

США и Казахстан подпишут контракты на сумму более 7,5 миллиарда долларов, сообщил журналистам по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пишет ru.sputniknews.kz.

«Будет заключено более 20 контрактов стоимостью более 7,5 миллиарда долларов, что само по себе говорит об интересе между нашими бизнесами», — сказал Назарбаев, сообщив, что подписание пройдет в ходе круглого стола с участием представителей крупного бизнеса двух стран.

Президент Казахстана уточнил, что контракты касаются «новых инициатив по приобретению самолетов Boeing, строительстве 900 электровозов в Казахстане и присутствия в аграрном секторе».