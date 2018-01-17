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Казахстан и США подпишут контракты на сумму более 7,5 миллиарда долларов

 

США и Казахстан подпишут контракты на сумму более 7,5 миллиарда долларов, сообщил журналистам по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пишет ru.sputniknews.kz.

«Будет заключено более 20 контрактов стоимостью более 7,5 миллиарда долларов, что само по себе говорит об интересе между нашими бизнесами», — сказал Назарбаев, сообщив, что подписание пройдет в ходе круглого стола с участием представителей крупного бизнеса двух стран.

Президент Казахстана уточнил, что контракты касаются «новых инициатив по приобретению самолетов Boeing, строительстве 900 электровозов в Казахстане и присутствия в аграрном секторе».

 

17 января 2018, 10:12
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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