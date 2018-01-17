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Назарбаев надеется на введение США безвизового режима для казахстанцев

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с Дональдом Трампом выразил надежду на введение США безвизового режима, пишет ru.sputniknews.kz.

«Казахстан объявил безвизовый режим для американских граждан, которые бывают у нас, мы надеемся на ответную реакцию», — сказал Назарбаев по окончании переговоров со своим американским коллегой.

Назарбаев сообщил также, что впервые открывается авиационное сообщение между Казахстаном и США странами.

Напомним, глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США.

Также президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

 

17 января 2018, 10:10
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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