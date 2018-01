Трамп Назарбаевпен кездесуінің видеосын жариялады

АҚШ президенті Дональд Трамп Twitter-дегі жеке аккаунтында Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуінің видеосын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Трамп өз сөзінде АҚШ үшін Нұрсұлтан Назарбаевты қабылдау үлкен мәртебе екенін жасырмады. ҚР Президенті Н.Назарбаев Трампқа Қазақстан Американың досы екенін айтты.

Today, it was my honor to welcome President Nursultan Nazarbayev of Kazakhstan to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/TerYFZViax