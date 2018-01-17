Нигматулин: Законодательное обеспечение курса Президента – в приоритете деятельности Мажилиса

Парламентарии в ходе выезда в регионы одними из первых приняли активное участие в обсуждении и разъяснении положений Послания Главы государства.

На состоявшемся сегодня первом в наступившем году пленарном заседании Мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин обозначил основные направления работы депутатского корпуса в связи с задачами, поставленными Президентом Казахстана в январском Послании, сообщает Zakon.kz.

Как отметил спикер Мажилиса, парламентарии в ходе выезда в регионы одними из первых приняли активное участие в обсуждении и разъяснении положений Послания Главы государства. Всего депутаты Мажилиса посетили порядка 400 населенных пунктов, где провели свыше полутора тысяч встреч.

По словам Н.Нигматулина, встречи с населением позволили мажилисменам донести суть принятых законов, а также выявить проблемы, которые волнуют избирателей и которые должны стать предметом дальнейшей законотворческой деятельности Парламента

Говоря о предстоящей работе, Н.Нигматулин подчеркнул, что до конца нынешней сессии предстоит принять много важных законов, необходимых для практической реализации всех положений нынешнего Послания.

- В Послании Главой государства даны конкретные поручения по совершенствованию законодательства в сфере венчурного финансирования и регулирования естественных монополий, Экологического кодекса, Кодекса «О здоровье».

Мы должны будем также принять новые законы о банкротстве физических лиц, об электронной бирже труда, по дальнейшему улучшению бизнес-климата, - констатировал спикер Мажилиса.

Также в числе важных законопроекты по вопросам деятельности некоммерческих организаций, страхования и страховой деятельности, регулирования агропромышленного комплекса.

По словам Н.Нигматулина, до конца нынешней сессии перед депутатами Мажилиса в рамках «правительственного часа» выступят 12 министров с информацией по вопросам внутренней и внешней политики, экономической и социальной жизни страны. Планируется проведение парламентских слушаний, посвященных проблемам и перспективам развития сферы занятости.

- Таким образом, главным направлением в деятельности Мажилиса по-прежнему будет законодательное обеспечение стратегического курса Главы нашего государства, - резюмировал Н.Нигматулин.