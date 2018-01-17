Музыканты из четырех стран мира выступит на сцене Камерного зала «Астана Опера»

В этот вечер она предстанет не только как певица, но и в новом амплуа педагога по вокалу. Майра Мухамедкызы представит свою ученицу, в которой видит большой потенциал, подающую надежды сопрано Айгерим Сарсенову (Австрия). Гостями вечера станут прославленные исполнители из Италии – тенор Антонио Каранджело и контральто Биляна Ковач, и известный чешский концертмейстер Мария Лексова.

Молодая талантливая вокалистка Айгерим Сарсенова – студентка венской академии бельканто А. Каранджело и Института фортепианного искусства (класс педагогов Биляны и Ведраны Ковач). Приняла участие в концертах и мастер-классах в Италии и Чехии. Помимо музыкального образования, исполнительница также окончила Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана.

В ее исполнении прозвучат произведения из мирового оперного репертуара, в их числе: каватина графини из оперы «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта, ария Джульетты из оперы «Капулетти и Монтекки» В. Беллини, ария Валли из оперы «Валли» А. Каталани, ария Манон из оперы «Манон Леско», вальс Мюзетты из оперы «Богема», а также произведения казахских композиторов «Желсіз түнде жарық ай» А. Кунанбаева, «Қазақ вальсы» Л. Хамиди и многое другое.

Сопрано Майра Мухамедкызы, тенор Антонио Каранджело и контральто Биляна Ковач приготовили вниманию слушателей известные арии, романсы и песни выдающихся композиторов.

Казахстанская оперная дива ведущая солистка театра Майра Мухамедкызы - первая и единственная солистка парижского «Гранд Опера» из Казахстана. Карьера Майры Мухамедкызы впечатляет: ее партнерами по сцене были такие прославленные певцы, как Лео Нуччи, Пласидо Доминго, Мирелла Френи, Роберто Аланья и другие; с сольными концертами гастролировала в Пекине, Гонконге, Стамбуле, Сеуле, Москве, Санкт-Петербурге, Будапеште и по Словакии.

Сегодня блистательная певица ведет и педагогическую деятельность.

Маэстро Антонио Каранджело впервые споет на сцене «Астана Опера». Напомним, что он является не только блестящим оперным солистом, но и востребованным педагогом популярной академии The Carangelo Belcanto Academy в Вене, а также проводит мастер-классы в странах Европы. На ведущих оперных сценах мира исполнил главные партии в таких спектаклях, как «Риголетто», «Травиата», «Макбет», «Эрнани» Дж. Верди, «Любовный напиток», «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти, «Тоска», «Богема», «Джанни Скикки», «Мадам Батерфляй» Дж. Пуччини, «Вертер» Ж. Массне, «Дон Жуан» В.А. Моцарта и т.д. Антонио Каранджело - почётный член жюри Международного конкурса оперных певцов им. Антонина Дворжака в Карловых Варах (Чехия). Его интерпретация роли Эрнани в одноименной опере Дж. Верди в Нью-Йорке имела огромный успех и стала международной сенсацией.

Начало концерта в 19:00.

