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Пассажирский автобус слетел в кювет в Астане

17 января 2018, 10:28

На момент аварии в автобусе кроме водителя и кондуктора никого не было.

Маршрутный автобус № 303 слетел в кювет по проспекту Кабанбай Батыра, угол Сыганак, передает ИА «NewTimes.kz».

Информацию подтвердили в ДВД Астаны.

«По предварительным, данным водитель автобуса пытался избежать столкновения с другим автомобилем. На момент аварии в автобусе кроме водителя и кондуктора никого не было. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и скорая помощь. Пострадал кондуктор, получив незначительные раны и ушибы», ― сообщила пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Кылышбекова.

Фото очевидца


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