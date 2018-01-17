Пассажирский автобус слетел в кювет в Астане
17 января 2018, 10:28
На момент аварии в автобусе кроме водителя и кондуктора никого не было.
Маршрутный автобус № 303 слетел в кювет по проспекту Кабанбай Батыра, угол Сыганак, передает ИА «NewTimes.kz».
Информацию подтвердили в ДВД Астаны.
«По предварительным, данным водитель автобуса пытался избежать столкновения с другим автомобилем. На момент аварии в автобусе кроме водителя и кондуктора никого не было. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и скорая помощь. Пострадал кондуктор, получив незначительные раны и ушибы», ― сообщила пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Кылышбекова.
Фото очевидца
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