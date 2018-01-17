Acura показала прототип нового RDX

Прежде всего, Acura RDX – больше не родственник CR-V или любой другой «Хонды»: платформу для новинки разработали с нуля, причем за весь дизайн и инжиниринг впервые отвечали американцы.

На Североамериканском международном автосалоне в Детройте премиальная марка Acura представила прототип нового RDX. Формально это будет уже третье поколение кроссовера, но даже сам производитель признает, что нынешняя модернизация стала самой масштабной за десять с лишним лет.

Прежде всего, Acura RDX – больше не родственник CR-V или любой другой «Хонды»: платформу для новинки разработали с нуля, причем за весь дизайн и инжиниринг впервые отвечали американцы. О новом шасси пока известно не очень много: колесная база выросла на 2,5 дюйма (6,35 см), колея расширилась на 1,2 дюйма (3 см), а передний свес стал короче.

Новый кроссовер поступит на американский рынок уже этим летом. Он будет оснащаться 2,0-литровой турбочетверкой DOHC VTEC, 10-ступенчатым автоматом и полным приводом Acura Super-Handling All Wheel Drive с управляемым вектором тяги, который не предлагался в предыдущей генерации. Характеристики пока не раскрываются, но, например, у нового седана Honda Accord тот же двигатель выдает 252 л.с. и 370 Нм.

В салоне, оформленном в духе концепта Precision Cockpit, появятся новый мультимедийный комплекс True Touchpad Interface с 10,2-дюймовым full-HD дисплеем, проекционный дисплей, сиденья с электрорегулировками, 710-ваттная акустика Acura ELS Studio 3D. Также новый RDX получит панорамную крышу, адаптивную подвеску с четырьмя режимами работы, новый задний дифференциал и пакет систем безопасности и умных помощников AcuraWatch. Помимо прочего, это будет первый кроссовер «Акуры», для которого предложат спортивную отделку A-Spec.

Текст: Александр Орехов

Фото: Acura

Via cartimes