В частности, в Правила внесены следующие изменения:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Общий срок сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта шестьдесят четыре рабочих дней с момента подачи заявки.»;

Пункты 9, 10 и 11 изложены в следующей редакции:

«9. Этап предшествующий первоначальной подаче заявки, предусматривает предварительное обращение заявителя в уполномоченный орган о намерении получения сертификата эксплуатанта, где ему предоставляется исчерпывающая информация относительно разрешенного вида полетов, процедур, которые будут применяться при рассмотрении заявки и сведений, представляемых заявителем.

В свою очередь, для предварительной оценки заявитель представляет информацию, касающуюся его финансово-экономического положения для обеспечения безопасности полетов, планируемых к эксплуатации типов воздушных судов и структуры маршрутов, подходящих для предлагаемых перевозок, планируемой рентабельности перевозок, наличия квалифицированного персонала, уровня обслуживания, соответствующего потребностям или спросу и отвечающего общественным интересам.

10. Уполномоченный орган в срок десять рабочих дней от даты обращения информирует заявителя о положительном или отрицательном заключении по результатам предварительной оценки. Положительное заключение является основанием для начала подготовки эксплуатанта к сертификации.

11. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку на получение сертификата эксплуатанта по форме, согласно приложению 1 к Правилам за шестьдесят четыре рабочих дней до планируемой даты начала выполнения полетов.»;

Пункты 16 и 17 изложены в следующей редакции:

«16. При соответствии заявки и документов требованиям Правил, уполномоченным органом направляется заявителю решение о переходе к этапу сертификационного обследования и создается Комиссия для его проведения (далее - Комиссия) в течение 4 (четырех) рабочих дней из числа государственных авиационных инспекторов уполномоченного органа.

17. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет сертификационное обследование заявителя с использованием инструктивного материала, разработанного уполномоченным органом для государственных авиационных инспекторов, на соответствие эксплуатанта установленным сертификационным требованиям, в том числе его финансово-экономического положения для обеспечения безопасности полетов.»;

Пункты 20, 21, 22 и 23 изложены в следующей редакции:

«20. По результатам сертификационного обследования составляется Акт сертификационного обследования (далее - Акт) в двух экземплярах по форме, согласно приложению 4 к Правилам с указанием фактического состояния объектов заявителя, выводов, рекомендаций и заключения о возможности или невозможности выдачи сертификата эксплуатанта. Акт в течении одного дня подписывается членами Комиссии и представляется заявителю для ознакомления.

21. Несоответствия сертификационным требованиям, выявленные при сертификационном обследовании, подразделяются на три категории:

категория 1, категория 2 и категория 3.

К категории 1 относятся несоответствия сертификационным требованиям, не препятствующее осуществлению деятельности и подлежащее его устранению при совершенствовании производства.

К категории 2 относятся несоответствия сертификационным требованиям, не препятствующее осуществлению деятельности при условии его устранения в сроки, согласованные с уполномоченным органом или введения ограничений.

К категории 3 относятся несоответствия сертификационным требованиям, препятствующее осуществлению деятельности.

Несоответствия сертификационным требованиям категории 3 характеризуются неспособностью заявителя обеспечить охрану жизни и здоровья человека, окружающей среды, безопасность полетов и авиационную безопасность, исходя из технических и финансовых возможностей заявителя.

При несоответствии сертификационным требованиям категории 3 уполномоченный орган отказывает в выдаче сертификата эксплуатанта либо ограничивает действие сертификата эксплуатанта в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, до момента устранения выявленных несоответствий заявителем.

При несоответствии сертификационным требованиям категории 2 уполномоченный орган:

1) устанавливает срок для устранения выявленного несоответствия, не превышающий трех месяцев с момента его выявления. Заявитель разрабатывает план корректирующих действий по устранению выявленного несоответствия и представляет в уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с момента ознакомления с результатами сертификационного обследования;

2) на основе оценки мер, предложенных заявителем по устранению выявленного несоответствия, утверждает план корректирующих действий либо возвращает его на доработку с обоснованием.

Срок, указанный в плане корректирующих действий, продлевается уполномоченным органом при условии предоставления заявителем обоснования о необходимости его изменения.

При несоответствии сертификационным требованиям категории 1 план корректирующих действий не требуется.

22. Уполномоченный орган контролирует представление эксплуатантом плана корректирующих действий и (или) выполнение корректирующих действий в установленные планом сроки путем проведения проверки.

Если заявитель не представляет приемлемый план корректирующих действий или не выполняет корректирующие действия в сроки, установленные уполномоченным органом, несоответствие сертификационным требованиям категории 2 становится несоответствием сертификационным требованиям категории 3 и уполномоченный орган отказывает в выдаче сертификата эксплуатанта или отзывает ранее выданный сертификат эксплуатанта.

23. Основанием для выдачи сертификата эксплуатанта является акт сертификационного обследования с заключением о выдаче сертификата эксплуатанта.

Уполномоченный орган производит оформление и выдачу сертификата эксплуатанта по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам в срок три рабочих дня.»;

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.