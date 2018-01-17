Где в Алматы и Астане пройдут крещенские купания
В крещенские праздники все желающие смогут совершить погружение во «Иордань» – источник с освященной водой.
19 января 2018 года (пятница) православные казахстанцы отметят праздник Крещения Господня. В ночь с 18 на 19 января в Вознесенском кафедральном соборе города Алматы будет совершена праздничная Божественная Литургия. По её окончании состоится чин Великого освящения воды. Богослужение возглавит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает Zakon.kz. со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.
В крещенские праздники все желающие смогут совершить погружение в «Иордань» – источник с освященной водой.
Это можно будет сделать в следующих храмах Алматы и Алматинской области:
1. Свято-Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5)
18 января с 11:30 до 18:00
19 января с 07:00 до 18:00
2. Иверско-Серафимовский женский монастырь (ул. Латифа Хамиди, 30)
19 января с 02:00 до 17:00
3. Собор в честь Рождества Христова (поселок Акбулак ул. Асфальтная, 1-а)
18 января с 12:00 до 00:00
19 января с 00:00 до 19:00
4. Богоявленский храм (ул. Садовникова, 196)
18 января с 23:00 до 01:00
19 января с 10:30 до 14:00
5. Храм во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы (ул. Жансугурова, 500-в)
19 января с 01:00 до 18:00
6. Крестовоздвиженский приход (микрорайон Карасу, ул. Высоковольтная, 37-Б)
18 января с 10:00 до 15:00
19 января с 01:30 до 22:00
7. Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (Алматинская область, поселок Космос, Кайнарский сельский округ, Талгарский район)
В ночь с 18 на 19 января в 00:00 до 00:00 следующего дня (сутки)
8. Храм в честь Покрова Божией Матери (Алматинская область, город Иссык, ул. Токатаева, 155)
19 января с 11:00 до 22:00
9. Свято-Никольский храм (Алматинская область, г. Талгар, ул. Гагарина, 68)
19 января с 11:00 до 20:00.
10. Приход во имя святых мучеников Адриана и Наталии (Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр, ул. Ажимуратова, 1)
19 января с 11.00 утра до 23.00.
11. Казанский храм (Алматинская область, с. Узын-Агаш, ул. Сатпаева, 90)
18 января с 19:00 до вечера следующего дня
12. Михаило-Архангельский собор (Алматинская область, г. Каскелен, ул. Карасай батыра, 30)
В ночь с 18 на 19 января в 00:00 и в течение всего дня.
13. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (г. Алматы, Илийский район, микрорайон Первомайский, ул. Центральная, 86)
В ночь с 18 на 19 января в 00:00 и в течение всего дня.
14. Иверский храм (Алматинская область, пос. Боралдай, ул. Курчатова,13)
19 января с 05:00 до 23:00
15. Храм во имя святого преподобного Серафима Саровского (Алматинская область, поселок Чапаево, ул. Мира, 24)
19 января с 10:30 до 21:00.
16. Никольский храм (Алматинская область, Илийский район, с. Междуреченск, ул. Школьная, 15)
19 января с 11:00 до 19:00.
17. Приход во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского (Алматинская область, поселок Жетыген, ул. Железнодорожная)
19 января с 00:00 до 02:00.
19 января с 13:00 до 14:00.
Погружение в иордань будет организовано Свято-Иоанновским храмом на южном побережье Капчагайского водохранилища, где располагается база отдыха «Солнечный берег».
В столице Казахстана, городе Астане, крещенские купания будут проходить на реке Ишим, в районе городского парка 18 января с 11:00 до позднего вечера 19 января.
Что необходимо знать о святой воде
Вода, освященная в крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления, обладает одинаковыми чудодейственными свойствами и называется ВЕЛИКОЙ АГИАСМОЙ, то есть великой святыней. Святой водой окропляются жилища и рабочие места, одежду и продукты питания. Крещенскую воду принято употреблять натощак после прочтения утренних молитв с особым благоговением. Хранить святую воду необходимо в чистом месте и в чистой закрытой посуде, как и подобает великой святыне. Употребляя великую агиасму, важно помнить, что для получения благодатных даров от Бога необходима вера и исполнение заповедей.
Фото: Интерфакс-Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.