Где в Алматы и Астане пройдут крещенские купания

В крещенские праздники все желающие смогут совершить погружение во «Иордань» – источник с освященной водой.

19 января 2018 года (пятница) православные казахстанцы отметят праздник Крещения Господня. В ночь с 18 на 19 января в Вознесенском кафедральном соборе города Алматы будет совершена праздничная Божественная Литургия. По её окончании состоится чин Великого освящения воды. Богослужение возглавит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает Zakon.kz. со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.

В крещенские праздники все желающие смогут совершить погружение в «Иордань» – источник с освященной водой.

Это можно будет сделать в следующих храмах Алматы и Алматинской области:

1. Свято-Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5)

18 января с 11:30 до 18:00

19 января с 07:00 до 18:00

2. Иверско-Серафимовский женский монастырь (ул. Латифа Хамиди, 30)

19 января с 02:00 до 17:00

3. Собор в честь Рождества Христова (поселок Акбулак ул. Асфальтная, 1-а)

18 января с 12:00 до 00:00

19 января с 00:00 до 19:00

4. Богоявленский храм (ул. Садовникова, 196)

18 января с 23:00 до 01:00

19 января с 10:30 до 14:00

5. Храм во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы (ул. Жансугурова, 500-в)

19 января с 01:00 до 18:00

6. Крестовоздвиженский приход (микрорайон Карасу, ул. Высоковольтная, 37-Б)

18 января с 10:00 до 15:00

19 января с 01:30 до 22:00

7. Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (Алматинская область, поселок Космос, Кайнарский сельский округ, Талгарский район)

В ночь с 18 на 19 января в 00:00 до 00:00 следующего дня (сутки)

8. Храм в честь Покрова Божией Матери (Алматинская область, город Иссык, ул. Токатаева, 155)

19 января с 11:00 до 22:00

9. Свято-Никольский храм (Алматинская область, г. Талгар, ул. Гагарина, 68)

19 января с 11:00 до 20:00.

10. Приход во имя святых мучеников Адриана и Наталии (Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр, ул. Ажимуратова, 1)

19 января с 11.00 утра до 23.00.

11. Казанский храм (Алматинская область, с. Узын-Агаш, ул. Сатпаева, 90)

18 января с 19:00 до вечера следующего дня

12. Михаило-Архангельский собор (Алматинская область, г. Каскелен, ул. Карасай батыра, 30)

В ночь с 18 на 19 января в 00:00 и в течение всего дня.

13. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (г. Алматы, Илийский район, микрорайон Первомайский, ул. Центральная, 86)

В ночь с 18 на 19 января в 00:00 и в течение всего дня.

14. Иверский храм (Алматинская область, пос. Боралдай, ул. Курчатова,13)

19 января с 05:00 до 23:00

15. Храм во имя святого преподобного Серафима Саровского (Алматинская область, поселок Чапаево, ул. Мира, 24)

19 января с 10:30 до 21:00.

16. Никольский храм (Алматинская область, Илийский район, с. Междуреченск, ул. Школьная, 15)

19 января с 11:00 до 19:00.

17. Приход во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского (Алматинская область, поселок Жетыген, ул. Железнодорожная)

19 января с 00:00 до 02:00.

19 января с 13:00 до 14:00.

Погружение в иордань будет организовано Свято-Иоанновским храмом на южном побережье Капчагайского водохранилища, где располагается база отдыха «Солнечный берег».

В столице Казахстана, городе Астане, крещенские купания будут проходить на реке Ишим, в районе городского парка 18 января с 11:00 до позднего вечера 19 января.

Что необходимо знать о святой воде

Вода, освященная в крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления, обладает одинаковыми чудодейственными свойствами и называется ВЕЛИКОЙ АГИАСМОЙ, то есть великой святыней. Святой водой окропляются жилища и рабочие места, одежду и продукты питания. Крещенскую воду принято употреблять натощак после прочтения утренних молитв с особым благоговением. Хранить святую воду необходимо в чистом месте и в чистой закрытой посуде, как и подобает великой святыне. Употребляя великую агиасму, важно помнить, что для получения благодатных даров от Бога необходима вера и исполнение заповедей.

Фото: Интерфакс-Казахстан