Казахстана и Азербайджан расширят сотрудничество в налоговой сфере

На заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона «О ратификации протокола между правительством РК и правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и конвенцию между правительством РК и правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года», передает корреспондент Zakon.kz.

«Предложенный вам для ратификации протокол позволит, во-первых, развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией. Во-вторых, применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблений положениями конвенции», - сказал министр финансов РК Бахыт Султанов.

Также, по его словам, протоколом внесены изменения в термины «Казахстан», «Азербайджан» «предприятие договаривающегося государства».

«Актуализированы наименования налогов, на которые распространяется конвенции, уточнены положения статей, регулирующие резидентства в договаривающихся государствах и другие», - перечислил глава ведомства.

В то же время Б. Султанов отметил важную роль данного протокола законодательной базы в вопросах налогообложения между двумя государствами.

«Кроме того, целесообразно остановиться на статистических данных о взаимной торговле с Азербайджаном. Товарооборот между РК и Азербайджаном за последние 10 лет составил 2,8 млрд долларов США. Основными статьями казахстанского экспорта являются пшеница, сырые нефтепродукты и прокат из железа. В структуре импорта преобладают сахар и лесные орехи», - сказал министр.

Наряду с этим он добавил, что инвестиции из Азербайджана в РК за последние 10 лет составили 168 млн долларов США, а инвестиции из РК в Азербайджан около 20 млн долларов США.

«Реализация протокола не потребует финансовых средств из бюджета. Прошу принять положительное решение по ратификации данного протокола», - заключил глава ведомства.

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта 1news.az