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BMW X4 дебютирует в 2018 году

17 января 2018, 11:05

Немецкая компания BMW официально анонсировала премьеру спортивного внедорожника X4 нового поколения, который будет представлен широкой общественности до конца 2018 года.

Об этом руководство баварского бренда заявило во время пресс-конференции концерна BMW Group в рамках Североамериканского международного автосалона NAIAS-2018 в Детройте. В частности, во время выступления исполнительный директор BMW Николя Питер официально подтвердил дебют BMW X4 следующего поколения в 2018 году.

Естественно, никакой информации о новом BMW X4 в настоящее время нет. При этом стоит напомнить, что ранее в сети появлялись шпионские фото автомобиля без камуфляжа. В оформление экстерьера автомобиля будут использованы стилистические решения, которые мы видели на новом X3.

По предварительной информации, кросс-купе BMW X4 следующего поколения будет доступно на рынке в различных модификациях, ориентированных на производительность. Например, спортивная модель BMW X4 M40i должна получить 3,0-литровый 355-сильный двигатель (500 Нм). Помимо этого, у модели будет «заряженная» версия M. Ожидается, что такая машина получит 4,0-литровый 6-цилиндровый мотор, отдача которого составит порядка 450 лошадиных сил.

Via livecars


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