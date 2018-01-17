BMW X4 дебютирует в 2018 году
Немецкая компания BMW официально анонсировала премьеру спортивного внедорожника X4 нового поколения, который будет представлен широкой общественности до конца 2018 года.
Об этом руководство баварского бренда заявило во время пресс-конференции концерна BMW Group в рамках Североамериканского международного автосалона NAIAS-2018 в Детройте. В частности, во время выступления исполнительный директор BMW Николя Питер официально подтвердил дебют BMW X4 следующего поколения в 2018 году.
Естественно, никакой информации о новом BMW X4 в настоящее время нет. При этом стоит напомнить, что ранее в сети появлялись шпионские фото автомобиля без камуфляжа. В оформление экстерьера автомобиля будут использованы стилистические решения, которые мы видели на новом X3.
По предварительной информации, кросс-купе BMW X4 следующего поколения будет доступно на рынке в различных модификациях, ориентированных на производительность. Например, спортивная модель BMW X4 M40i должна получить 3,0-литровый 355-сильный двигатель (500 Нм). Помимо этого, у модели будет «заряженная» версия M. Ожидается, что такая машина получит 4,0-литровый 6-цилиндровый мотор, отдача которого составит порядка 450 лошадиных сил.
Via livecars
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