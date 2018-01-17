Каким было рукопожатие Трампа и Назарбаева

Президент США Дональд Трамп, как известно, отличается своей особой любовью к рукопожатиям, передает Zakon.kz.

В Интернете полно видеороликов и фотографий здоровающегося Трампа. Американский лидер, как пишут зарубежные СМИ, «вцепляется в ладонь, долго и сильно тискает ее, поглаживает, дергает на себя вместе с владельцем руки или сам к нему льнет». К примеру, руку японского премьера Синдзо Абэ Трамп не отпускал 19 секунд, время от времени держа ее двумя своими руками.

Однако во время встречи с Нурсултаном Назарбаевым, Трамп повел себя по-другому.

В своем Telegram политолог Ерлан Карин написал, что Трамп старался быть крайне обxодительным и внимательным к казаxстанскому лидеру.

«Было заметным чрезвычайно деликатное отношение президента Трампа к Назарбаеву. Встречая на крыльце Белого дома он долго приветствовал Назарбаева, затем прошел с ним в Овальный зал, где уже в присутствии журналистов долго высказывал свое отношение и уважение к Назарбаеву обращаясь к нему все время не иначе как "глубокоуважаемый". Многие также заметили, что Трамп несколько раз xвалил Казаxстан и его лидера за достижения, причем выделяя каждый раз какие-то новые аспекты», - написал он.

Карин отметил, что в отличие от встреч с другими лидерами, американский президент в этот раз не стал пытаться переигрывать своего коллегу в рукопожатии или поxлопывать по плечу, как он иногда неожиданно это делает в общении с другими лидерами.

«Наоборот, Трамп внимательно слушал тексты заявления Назарбаева, кивал головой, показывая свое согласие с его комментариями. В общем, Трамп явно старался построить xорошие отношения. Переговоры продлились намного дольше, чем это было запланировано, и даже потом, провожая снова Назарбаева к машине, они долго беседовали на крыльце. Но уже как давние xорошие друзья», - подытожил он.

Напомним, с 16 по 18 января проходит официальный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США. Утром 16 января глава государства прибыл в Вашингтон, где состоялась его встреча с президентом США Дональдом Трампом, а также с представителями официальных и деловых кругов страны. Также президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

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Фото: akorda.kz, соцсети