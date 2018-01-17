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Схватка баклана со смертельно опасной змеей попала на видео

17 января 2018, 11:07

Пятнистая коричневая змея (дьюгайт) в основном обитает на западе Австралии. Ее яд смертельно опасен для человека.

В Сети появилось видео смертельной схватки баклана с ядовитой змеей. Кадры удалось заснять австралийцу Алексису Кеклику, сообщает РИА Новости.

"Я гулял с собакой и увидел баклана с этой змеей во рту. Я понял, что это пятнистая коричневая змея, очень ядовитая рептилия", — сказал автор видео.

На видео змея пытается выбраться из клюва морской птицы, и на секунды ей это удается, однако баклан ловко ловит пресмыкающееся. Затем птица бесцеремонно проглатывает заживо смертельно опасную змею и, потряхиваясь, залезает в море.

Пятнистая коричневая змея (дьюгайт) в основном обитает на западе Австралии. Ее яд смертельно опасен для человека.


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