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Регулирование цен на лекарства рассмотрят в Мажилисе

17 января 2018, 11:08

Соответствующий законопроект поступил сегодня в работу депутатов.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты приняли в работу проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий», передает Zakon.kz.

«Данный проект закона разработан в соответствии с Посланием Президента РК народу Казахстана», - напомнил мажилисмен Бейбит Мамраев.

По его словам, целями законопроекта являются обеспечение доступности, качества и безопасности лекарственных средств и медизделий, рациональное использование лекарственных средств совершенствование системы планирования закупа лекарственных средств и медизделий.

«Дополнения вносятся в 14 законодательных актов, в том числе в 5 кодексов и в 9 законов РК. Лекарственные средства и медицинские изделия будут отбираться на основе комплексной оценки технологий здравоохранения. Через формулярную систему, внедрение системы оценки и мониторинга использования, Кодекс этического продвижения будет обеспечено эффективное и безопасное использования лекарств», - подчеркнул депутат.

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта papillomy.com


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