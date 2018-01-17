Султанов о деньгах ЕНПФ в МБА: Мы не потеряли эти средства

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты поинтересовались у членов правительства судьбой средств ЕНПФ РК в размере 250 млн долларов, вложенных в октябре 2014 года Национальным банком РК в облигации ставшего проблемным Международного банка Азербайджана, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я хотел бы выяснить, какова судьба средств пенсионного фонда (ЕНПФ), которые застряли в Азербайджане. И не можем ли мы как-то воздействовать на финансовые органы Азербайджана в связи с этим соглашением на возврат этих средств? Мы не только эти средства там почти потеряли, мы еще и пролонгировали долг Азербайджана Казахстану - приличная сумма. Может быть нам пора критически посмотреть на наши финансовые отношения?» - обратился депутат Владислав Косарев к министру финансов РК Бахыту Султанову при обсуждении ратификации протокола с Азербайджаном по сотрудничеству в налоговой сфере.

Как заверил глава ведомства, «мы не потеряли эти средства».

«На самом деле, мы не потеряли эти средства. Была угроза потери, если бы банк обанкротился и, если бы большинство кредиторов не поддержало вопрос реструктуризации долга. На сегодняшний день эти облигации банка обменяны на суверенные облигации Азербайджана», - проинформировал он.

«И да, действительно, в результате произошло пролонгирование сроком на 15 лет - 250 млн долларов, ставка 3,5%. Эти бумаги являются ликвидными, поэтому нельзя говорить, что мы потеряли средства. Да, против предыдущих вложений, конечно же, разница будет, но основную сумму мы не потеряли. И, кроме того, 3,5% будут начисляться - это международная ставка сегодня приблизительно близка к рыночным ставкам суверенных стран», - добавил министр.

В свою очередь заместитель главы Национального банка РК Алпысбай Ахметов поддержал позицию Б. Султанова.

«Мы поддерживаем позицию, которую высказал министр финансов. Действительно, это не потеря. Да, честно говоря, определенные потери были у нас, недополучена прибыль была. В результате реструктуризации данного долга международный азербайджанский банк разместил свои облигации под 8,5% на 10 лет. Сейчас после обмена на государственные бумаги Минфина Азербайджана процент купона вознаграждения 3,5%. Естественно, недополученная прибыль есть. В этой части, конечно, есть потери. А так средства ЕНПФ сохранены, рейтинг данной страны выше, чем рейтинг международного азербайджанского банка, поэтому риск здесь очень минимальный», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта arnapress.kz