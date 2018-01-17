Итоги торгов в среду: Тенге еще укрепился к доллару
В обменниках доллары покупают/продают по 327-328,5 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 327,40 тенге за доллар (-0,49 тенге) при объеме торгов в 105,15 млн долларов (-107,45 млн USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,9000 тенге за юань (-0,0890 тенге), объем торгов – 600 тыс. юаней (-400 тыс. юаней).
В обменниках доллары покупают/продают по 327-328,5 тенге, евро по 399-402,5, рос.рубль – 5,8-5,87 тенге.
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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