Мужчину арестовали за нецензурную брань в Акмолинской области
17 января 2018, 11:40
Он арестован на трое суток.
В Акмолинской области Целиноградский районный суд рассмотрел административный материал в отношении гражданина С. за нецензурную брань в адрес своей супруги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.
«Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 73 частью 1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» и ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 3 суток», - сообщили в облсуде.
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