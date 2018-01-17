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Безработный путешественник придумал клевый способ сообщать маме, что он жив-здоров

17 января 2018, 11:44

Независимо от страны и культуры, все родители имеют одну общую черту: они постоянно волнуются о нас.

Если вы один из тех, кто в 3 часа ночи получает от мамы сообщение о внезапной эпидемии кишечной палочки или просыпается от звонка отца в 5 утра, потому что в соседнем городе какая-то машина попала в аварию, эта история покажется вам невероятно знакомой.

Парень с табличкой «Мам, я в порядке» в окружении прекрасных девушек в бикини — 29-летний экс-консультант из Брюсселя по имени Джонатан Куинонес. Нет, он не в заложниках у этих прекрасных девушек, как вы могли подумать (хотя, судя по всему, не отказался бы от такого варианта). Джонатан просто набрался храбрости уйти с работы, продать машину и отправиться путешествовать по миру. Теперь он делится рассказами о том, как его дела, в инстаграме.

И быть бы Джонатану обычным тревел-блогером средней руки, но он придумал крутой способ сообщать маме, что у него все хорошо, — фотографироваться с надписью «Мам, я в порядке». Кстати, его инстаграм так и называется — momimfine.


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