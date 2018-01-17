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Житель Акмолинской области получил арест за выброшенный окурок

17 января 2018, 11:47

Он признан виновным в совершении мелкого хулиганства.

В Акмолинской области Шортандинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении гражданина П., который находясь в общественном месте, выбросил окурки от выкуренных им сигарет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.

«Тем самым, мужчина загрязнил общественное место, проявив неуважение к окружающим и нарушив общественный порядок, - пояснили в суде. - Согласно статье 31 Конституции РК, государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека».

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении мелкого хулиганства и ему назначен административный арест сроком на двое суток.


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