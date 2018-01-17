Мажилис парламента взял в работу законопроект с поправками в законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере религиозной деятельности по недопущению использования религий в деструктивных целях, незаконного вовлечения несовершеннолетних детей в богослужение, религиозные обряды, церемонии и собрания, незаконного проведения религиозных мероприятий, проповеднической деятельности и по усилению координации работы государственных органов в сфере религиозной деятельности. Комитет готов взять на работу данный законопроект и подготовить по нему заключение», - сообщил на пленарном заседании председатель комитета палаты по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев.

Как ранее сообщалось, новый законопроект защитит как верующих, так и атеистов от притеснений.

«Сегодня среди казахстанцев порядка 12% граждан позиционируют себя как атеисты или агностики. Таким образом, их права должны быть защищены на том же уровне, на каком это обеспечивается для верующих. Поэтому, поправка с учетом позиции ООН включена в закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Также вводится требование о защите от притеснений по мотивам отношения к религии тех, кто не соблюдает полностью религиозных догм или же полностью не придерживается каких-либо религиозных ритуалов», - сказал министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

Еще одной важной нормой в законопроекте является то, что согласно документу без взрослых дети не смогут ходить в мечети и церкви.

«Почему эта норма появилась? Мы очень много жалоб получаем от родителей. Например, говорят, что их дети идут посещать какое-нибудь культовое сооружение, а там они могут попасть под деяние деструктивных течений. Или же наоборот - отец водит ребенка, а мать против. Чтобы этого избежать - мы ввели такие нормы», - объяснил вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Берик Арын.

Дамир Байманов

Фото с сайта proufu.ru