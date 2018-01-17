О возможных последствиях легализации проституции рассказал врач-педиатр

Легализация увеличит армию проституток, а вместе с тем, увеличится количество болезней, передающихся половым путем, и количество новорожденных с различными патологиями, считает врач-педиатр Национального научного Центра материнства и детства г. Астаны Адил Жаманкулов – Zakon.kz.



Казахстанские общественники время от времени заявляют о необходимости легализовать проституцию. Последний раз об этом в соцсетях говорили чуть более месяца назад, незадолго до новогодних праздников. В частности, бывший кандидат в депутаты маслихата Астаны, блогер Аида Джексен недвусмысленно писала об услугах спа-салонов и кто там работает. Экс-мажилисмен Айгуль Соловьева высказалась за то, чтобы легализовать проституцию. По ее мнению, это нужно для того, «чтобы не было рабства, чтобы они проходили медицинский осмотр, не получали побои и не криминализировалась эта ситуация. Надо мониторить состояние их здоровья, потому что любая одумавшаяся девушка завтра захочет стать матерью».

Кроме этого, общественники в легализации проституции видят еще один большой плюс - возможность перекрыть потоки нелегальных миллионов, оседающих в карманах покровителей данного бизнеса, и тем самым пополнить бюджет страны.

На этот счет в СМИ и соцсетях были разные мнения, доводы, выводы, предложения, кто-то поддерживал, кто-то возмущался.

Сегодня хотелось бы ознакомить вас с позицией практикующего врача-педиатра Национального научного Центра материнства и детства г. Астаны Адиля Жаманкулова, ведь он ежедневно сталкивается с молодыми мамочками и их детьми, знает, чем они болеют, какие болезни у них наиболее распространены, как отражается на здоровье матери (соответственно, и ребенка) постоянная смена полового партнера. Исходя из этого, у него свое мнение – легализовать ли проституцию или, наоборот, запретить.

Адил Жаманкулов: Во-первых, постоянная смена полового партнера ведет к индивидуальной смене естественной флоры организма, что в свою очередь сказывается на здоровье женщины, так как нарушается привычный гомеостаз (постоянство) работы организма. Снижается иммунитет, многократно увеличивается риск заболевания ВИЧ-инфекциями, СПИД.



Во-вторых, ученые доказали, что подобный образ жизни повышает риск инфицирования вирусом папилломы человека, а он, вирус, вызывает рак шейки матки.

В-третьих, женщина может заразиться различными инфекциями, передающимися половым путем, и такие инфекции, даже вылеченные, могут перейти в хроническую форму, временную ремиссию, что в будущем влечет осложнения беременности и родов.

В качестве распространенных примеров можно привести скрытую гонококковую инфекцию, которая, как правило, приводит к преждевременному разрыву плодного пузыря, низкому весу при рождении детей. Цитомегаловирус - к тяжелым поражениям центральной нервной системы, поражению глаз, слуха. Сифилис в 50% случаях приводит к мертворождению плода.

Можно привести множество примеров последствий венерических болезней. Некоторые молодые мамочки в свои 16-21 год уже имеют целый букет заболеваний, связанных с половой системой - трихомониаз, хламидиоз, гонорея, цитомегаловирус, герпес-инфекции, гепатиты, грибковые заболевания, сифилис, ВИЧ-инфекции, СПИД и другие. Не будем рассуждать на тему морали, каждый вправе жить так, как считает нужным, однако нельзя не задуматься о физиологических изменениях, связанных со свободными отношениями и частой сменой половых партнеров.

Те, кто страдает различными ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем), в итоге чаще болеют онкологическими болезнями. Естественно, все это влияет на здоровье будущего ребенка и влечет за собой плачевные результаты.

Сегодня, как мы видим, наблюдается тенденция рождения детей с различными заболеваниями. Растет число преждевременных родов, выкидышей, искусственного прерывания беременности - абортов, а также бесплодия супружеских пар и как следствие - младенческой смертности. Конечно, тут виновата и экология, но мой собственный опыт, клинические наблюдения практикующего врача говорят о том, что немаловажную роль в здоровье наших женщин, матерей играет раннее вступление в половую близость, то есть досупружеский период. Я уж не говорю о том, что незамужние девушки, забеременев, рожают ребенка, а потом выбрасывают его как ненужную вещь. В прошлом году в нашей стране было много таких случаев, младенцев, как вы помните, находили и в придорожном туалете, и на трассе, и в мусорных баках…





Те, кто предлагает легализовать проституцию, надеются на то, что это позволит сохранить здоровье таким девушкам, что они будут регулярно проходить медосмотр и так далее. Я так не думаю. Они как скрывались, так и будут скрываться от общественности, от правоохранительных органов, от врачей и вряд ли кто из них захочет добровольно явиться в медучреждение, и открыто озвучить свои данные и то, чем они занимаются, каким способом зарабатывают на жизнь. Во-вторых, даже в странах, где проституция узаконена, это никак не повлияло на снижение венерических заболеваний, потому что даже защищенный половой контакт на 100% не дает никакой гарантии профилактики сифилиса, ВИЧ-инфекций, так как размеры вируса очень малы и проникают через микропоры презерватива.

В итоге легализация лишь увеличит армию проституток, а вместе с тем, увеличится количество болезней, передающихся половым путем, и количество новорожденных с различными патологиями и врожденными заболеваниями.

Ну и просто как гражданин своей страны хотел бы сказать, что ко всему этому женщины, занимающиеся оказанием интимных услуг и официально признанные государством, обществом, будут служить для подрастающего поколения примером для подражания и зарабатывания легких денег, это превратится в норму морали. Не думаю, что кто-то из родителей хотел бы, чтобы его дети работали в сфере оказания сексуальных услуг.

Торгын Нурсеитова

(Фото sputniknews.kz, today.kz, qostanay.tv, ponchikov.net, bnews.kz)