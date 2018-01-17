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В Атырауской области ликвидировали разлив нефти

17 января 2018, 12:31

Объем разлившейся нефти уточняется.

15 января на нефтеперекачивающей станции им. А. Култумиева произошла авария, в результате которой произошел пролив нефти, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службк АО «КазТрансОйл».

В результате глубокой посадки напряжения со стороны энергоснабжающей организации, на нефтеперекачивающей станции им. А. Култумиева Кульсаринского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» в Атырауской области в 12 ч. 42 мин. (время Астаны) сработала система противоаварийной защиты с полным открытием сбросной электроприводной задвижки печи подогрева нефти № 7. В результате открытия сбросной задвижки нефть попала в дренажную емкость и на заснеженный грунт, - говориться в сообщении компании.

В настоящее время весь замазученный грунт собран, проведена рекультивация пострадавших в результате разлива земель. Объем разлившейся нефти уточняется.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Инцидент не повлиял на процесс транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Узень – Атырау – Самара.

Место происшествия находится в удалении от жилых районов, загрязнение окружающей среды в результате разлива не зафиксировано. В настоящее время ведется расследование причин происшествия.

Фото с сайта nkj.ru


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