Бывшего сотрудника ЦРУ арестовали за незаконное хранение секретных данных

Вечером 15 января бывший сотрудник Центрального разведывательного управления 53-летний Джерри Чунь Шин Ли был арестован в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди, сообщают Vesti.ru.

Его обвиняют в незаконном хранении информации, которая имеет отношение к национальной обороне.

Как уточняется в материалах пресс-службы ведомства, Ли в данный момент проживает в Гонконге, в Китае. Согласно документам суда, в 1994 году Ли начал работать в ЦРУ в качестве оперативного сотрудника. У него был допуск к секретной информации, он неоднократно подписывал документы о неразглашении, напоминает ТАСС.

В 2012 году во время путешествия Ли с семьей на Гавайи и Вирджинию ФБР провело санкционированный обыск в его гостиничном номере, проверив также багаж. Тогда были обнаружены две небольших книги с вложенными в них записками, написанными от руки. В них содержались адреса тайных объектов управления, настоящие имена и телефоны сотрудников ЦРУ под прикрытием, а также ряд других засекреченных данных.

Ли предстал перед судом 16 января. Ему были предъявлены обвинения в незаконном хранении информации, имеющей отношение к обороноспособности страны. Максимальный срок лишения свободы по этой статье – 10 лет.